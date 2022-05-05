قرار بترقية السرية العاشرة إلى كتيبة مشاة باللواء طارق بن زياد  

أعلنت السرية العاشرة باللواء طارق بن زياد المعزز، عن إصدار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر قرارا بشأن ترقيتها إلى الكتيبة العاشرة مشاة، وتعيين أحمد الشامخ المغربي آمرا لها.

يذكر أنه في سبتمبر 2020، أصدر المشير خليفة حفتر قرارا بمقتضاه تم استبدال تسمية كتيبة طارق بن زياد بمسمى لواء طارق بن زياد المعزز وتكليف العقيد عمر أمراجع آمرًا له.

وكان أفراد سرية الاقتحام العاشرة يلقب أفرادها برجال المهام الصعبة، والتي تضم قناصين على أعلى مستوى في إصابة الأهداف من مسافات بعيدة إضافة إلى مظليين وجنود مدفعية ومشاة.