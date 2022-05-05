العثور على جثة مجهولة الهوية بمكب قمامة في غريان

أعلنت مديرية أمن غريان، مساء اليوم الخميس، العثور على جثة مجهولة الهوية ومقيدة اليدين ملقاة بمكب القمامة في منطقة أبورشادة، مؤكدة نقلها من موقعها بعد توجه قسم البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، وإخطار النيابة العامة بذلك.

وقالت مديرية أمن غريان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الجثة أبلغ عنها أحد المواطنين بعد العثور عليها بمكب القمامة بمنطقة أبورشادة، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات الأولية حيالها وبدأت عملية البحث عن هوية الجثة.

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ونشرت مديرية أمن غريان صورتين للجثة مجهولة الهوية التي عُثِر عليها في منطقة أبورشادة وناشدت من يتعرف إلى هوية صاحبها سرعة إبلاغها.

هوية صاحب الجثة المجهولة

وأفاد نشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأن الجثة التي عثر عليها بمنطقة أبورشادة المدخل الشمالي لمدينة غريان تعود إلى شخص في الثلاثينيات من عمره تعرض للضرب بآلة حادة وإطلاق نار في الرأس، مشيرين إلى أنها نقلت إلى مستشفى غريان التعليمي.

لكن صفحات أخرى من غريان على موقع «فيسبوك» ذكرت أن الجثة جرى التعرف إلى هوية صاحبها ويدعى «ناصر العربي من منطقة دنون وهو أحد أفراد الشرطة القضائية جندوبة» لافتة إلى أن أسباب مقتله لا تزال مجهولة.