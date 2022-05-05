سرقة أكثر من 3000 متر من الأسلاك الكهربائية بمنطقة نسمة

أفادت الشركة العامة للكهرباء بسرقة أسلاك نحاس ضغط منخفض مسافة 1359 متراً و13عموداً، وكذلك سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 2000 متر، وعدد 15 عموداً من خط رأس الطبل تفريعة أحمد الفلالي بدائرة توزيع نسمة، التابعة إلى إدارة توزيع غريان.

وأوضحت الشركة في منشور، الخميس أن السرقات أدت إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المساكن، مشيرة إلى أن أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها، ازدادت بشكل ملحوظ في أكثر من منطقة، مما ينعكس سلباً على الشركة التي تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.

وكانت الشركة قد أعلنت في الـ30 من أبريل الماضي، عن سرقة أسلاك نحاس ضغط منخفض مسافة 1000 متر على محول رأس الطينة خط أبو رحمة، بإدارة توزيع المرقب.

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