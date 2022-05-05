الجلسة المقبلة ستناقش ما توصلت إليه لجنة المسار الدستوري

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد ‏عضو مجلس النواب، مفتاح كويدير، إنه من المتوقع أن تناقش جلسة، مجلس النواب المقبلة الإثنين القادم. ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القاعدة الدستورية، خلال اجتماعاتها في القاهرة.

وأوضح كويدير، في تصريحات، أن من شروط قرار إنشاء لجنة إعداد القاعدة الدستورية. أن لا تصل إلى قرار نهائي إلا بعد عرضه على مجلس النواب، على حد قوله.

وكانت قد دعت رئاسة مجلس النواب، الأعضاء لعقد جلسة رسمية الإثنين القادم 9 مايو. ولم تكشف بعد عن البنود الموضوعة على جدول الأعمال بشكل رسمي.

في السياق ذاته، توقع عضو مجلس الدولة، عبد القادر حويلي، عقد جلسة للجنة المسار الدستوري بالقاهرة منتصف مايو الجاري.