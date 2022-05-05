«الليبية للإعلام المستقل» توثق 14 انتهاكا ضد حرية الصحافة خلال عام

وثّقت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، أربعة عشر انتهاكا ضد حرية الصحافة خلال الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2022، منها عشرة اعتداءات ضد الصحفيين في خمس مدن ليبية.

جاء ذلك في التقرير السنوي الصادر عن المنظمة اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وخلُص التقرير إلى أن وتيرة الانتهاكات ضد حرية الصحافة خلال العام الأخير ظلت في نفس المستوى والسياق للأعوام الماضية، وتنوعت بين «إخفاء قسري وقبض تعسفي واعتداء جسدي».

40 % من الاعتداءات في مدينة سرت

وأفاد التقرير بأن مدينة سرت تصدرت هذه الانتهاكات بنسبة 40%، ثم مدينتي طرابلس وبنغازي بنسبة 20%، ثم صرمان وأجدابيا بنسبة 10%.

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10 % من الاعتداءات ضد المرأة الصحفية

وأشار إلى أن المرأة الصحفية في ليبيا لا تزال تتعرض للاعتداء، فقد شكلت النساء الصحفيات المعتدى عليهن نسبة 10% من إجمالي الانتهاكات ضد الصحفيين.

وأوضح التقرير أن دعاوى التشهير ونشر أخبار سرية وتأجيج الرأي العام وغيرها من الدعاوى الموجودة في مواد قانون العقوبات الليبي والمتعلقة بحرية الصحافة لا تزال تُرفع ضد الصحفيين بالرغم من الإدانات الدولية لهذه المواد وضرورة تعديلها، بحيث يقتصر أسلوب التعامل على الدعاوى المدنية في هذه القضايا، بعقوبات غير السجن أو الحبس، والاكتفاء بالغرامات المالية ما لم تكن دعوة لكراهية قومية أو عنصرية أو دينية، أو تحريضًا على التمييز أو العدوانية أو العنف أو الحرب أو خطاب الكراهية والذي تجرمه المواثيق الدولية.

29 % قرارات وإجراءات تعسفية

وأشارت المنظمة إلى أنها وثَّقت أربعة انتهاكات ضد حرية الصحافة في ليبيا (29% من إجمالي الانتهاكات) تمثلت في قرارات وإجراءات تعسفية قامت بها السلطات سواء التشريعية منها أو التنفيذية.

واختتم التقرير بجملة من التوصيات، منها مطالبة كافة مؤسسات الدولة المختصة بتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية كترجمةً لالتزامها باحترام المواثيق ذات العلاقة، واحترام تطبيق المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعزيزًا لحرية الصحافة الذي تستلزم توفير غطاءٍ شرعي وحمايةٍ دستوريةٍ للعاملين في مجال الصحافة أثناء تغطية الأحداث اليومية حفاظًا على حياتهم.

المطالبة بخطوات لحماية حرية الصحافة

وحثت المنظمة السلطات الليبية على اتخاذ مزيد من الخطوات لحماية حرية الصحافة وتوفير بيئة مواتية لوسائل الإعلام يمكنها من خلالها العمل بحرية، دون تمييز، ودون الخوف من الأعمال الانتقامية أو العقاب التعسفي.

ودعت السلطات الليبية لعدم تعقيد إجراءات العمل الصحفي من خلال هيئة يوكل إليها مهمة إعطاء أذونات مزاولة العمل الصحفي وفقًا للمعايير الدولية وضمان حصول الصحفيين على التسهيلات الممكنة للحصول على المعلومات.

إصدار قانون جديد ينظم الإعلام في ليبيا

وطالبت السلطات التشريعية بإصدار قانون جديد ينظم الإعلام في ليبيا وإلغاء التشريعات، التي تفرض عقوبات تصل إلى الإعدام على جرائم متعلقة بالتعبير السلمي عن الرأي، والتي تخالف الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حرية الصحافة والتي وقعت عليها الدولة الليبية.

تجريم محاكمة الصحفيين عسكريا

كما طالبت السلطات بتجريم محاكمة الصحفيين أمام المحاكم العسكرية وتعديل قانون مكافحة الإرهاب، لافتة إلى أن محاكمة المواطنين سواء مدنيين أو عسكريين أمام محاكم عسكرية في قضايا الرأي والتعبير خرق جسيم لالتزامات ليبيا الدولية لحماية حرية الرأي والتعبير ويخالف الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية.

محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين

وحثت أيضًا على إجراء تحقيقات فورية وجادة من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في ليبيا وتنهي حملات التحريض والكراهية.

وطالبت السلطات الليبية والمجتمع الدولي بالعمل لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، وألا يظلوا مجهولين، بالإضافة إلى اعتماد توصيات خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

وأمس الأربعاء رفعت 21 منظمة حقوقية ثمانية مطالب تهدف لحماية حرية الصحافة بليبيا، من بينها المطالبة بإصدار قانون جديد لتنظيم القطاع الإعلامي في ليبيا، وتجريم الحبس الاحتياطي بالنسبة لجميع جرائم النشر والبث.

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الانتهاكات المرصودة ضد حرية الصحافة في ليبيا (موقع المنظمة الإلكتروني)

الانتهاكات المرصودة ضد حرية الصحافة في ليبيا (موقع المنظمة الإلكتروني)