الدبيبة يزور المستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة

زار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة -الأربعاء- المستشفى العسكري الميداني الإيطالي في مدينة مصراتة التابع للجيش الإيطالي – وفقاً لما أوردته وكالة نوفا للأنباء عن مصادر محلية، وصفت الزيارة بالمفاجئة.

وتوجه الدبيبة إلى هذه المنشأة العسكرية الإيطالية، بعد إشاعة متداولة في وقت سابق بشأن عزم الحكومة إغلاق المستشفى أو نقله، والذي يعمل داخله نحو 300 جندي وطبيب إيطالي.

والجدير بالذكر أن استمرار عمل هذا المستشفى -الذي أنشئ سنة 2016 إبّان معركة البنيان المرصوص لتحرير مدينة سرت من عناصر داعش التي سيطرت على المدينة- جاء ضمن مهمة أبقراط وكذلك بعثة المساعدة والدعم الثنائية الإيطالية في ليبيا “مياسيت”، الناتجة عن إعادة تشكيل مهمة أبقراط في سنة 2018.

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