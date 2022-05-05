وزير الداخلية: أدعو جميع المواطنين لضرورة احترام رجال المرور والالتزام بإجراءات الوقاية والحماية والسلامة من حوادث الطرق

هنأ وزير الداخلية عصام أبوزريبة، كافة أعضاء قسم شرطة المرور بمناسبة اليوم العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد.

أبو زريبة، وفي كلمة له بالمناسبة، قال: “أهني كافة رجال شرطة المرور رجال الفصول الأربعة بكافة ربوع ليبيا الحبيبة وكافة أبناء الشعب الليبي بهذه المناسبة، ووأتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لهؤلاء الجنود المجهولون وأشد على أياديهم على مايبذلونه من جهود متواصلة في سبيل توفير الطريق الآمن لمواطنيهم في مختلف الظروف المناخية والبيئية والأمنية بالإضافة للجهود الجبارة في خدمة المجتمع وسلامة أفراد”.

وتابع: “انني أدعو جميع المواطنين لضرورة احترام رجال المرور والالتزام بإجراءات الوقاية والحماية والسلامة من حوادث الطرق، كما سأعمل جاهدا على توفير الاحتياجات اللازمة وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتطوير ورفع مستوي الأداء المروري”.