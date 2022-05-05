كويدير: من المتوقع مناقشة البرلمان الإثنين المقبل «نتائج اجتماع القاهرة»

قال ‏عضو مجلس النواب مفتاح كويدير، إن جلسة البرلمان الإثنين المقبل من المتوقع فيها مناقشة ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القاعدة الدستورية خلال اجتماعاتها في القاهرة.

وأضاف كويدير، في تصريحات صحفية:” من شروط قرار إنشاء لجنة إعداد القاعدة الدستورية، أن لا تصل إلى قرار نهائي إلا بعد عرضه على مجلس النواب”.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب دعت أعضاء المجلس، لعقد جلسة رسمية الاثنين القادم بمقر المجلس بمدينة طبرق.

ولم تكشف رئاسة المجلس عن جدول الأعمال المرتقب مناقشته في الجلسة التي تعد الأولى منذ الجلسة التي أدى خلالها عدد من الوزراء في الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا اليمين القانونية، في مطلع مارس الماضي.

وتأتي جلسة الاثنين بالتزامن مع عودة مرتقبة لأعمال اللجنة المشتركة، المشكلة من مجلسي النواب والدولة حول التوافق على القاعدة الدستورية المنجزة للانتخابات المقبلة، وتعديل القوانين الانتخابية في العاصمة المصرية القاهرة.