تمتلك ليبيا أسهمًا كبيرة فيه.. تعيين مدير عام جديد لبنك ABC تونس

عيّن أمس الأربعاء، صابر العيادي مديرا عاما لبنك ABC (المؤسسة المصرفية العربية) فرع تونس، خلفًا شادية البشيو التي كانت تشغل المنصب منذ شهر سبتمبر 2020.

وعمل العيادي، البالغ من العمر 57 عامًا، لأكثر من عشرين سنة في بنك ABC، في فرعه في باريس وفي مقرّه الرئيس بالبحرين.

وقال صابر عيادي، في تصريحات صحفية بمناسبة تعيينه: “شرفني ويؤثرني بشدة الثقة التي أولتها لي المجموعة من خلال تكليفي بهذه المسؤولية. أنا واثق من أنه بالتعاون مع الفريق التونسي الاستثنائي وبدعم من المجموعة ، سنتمكن من ترسيخ حضور أقوى لبنك ABC في البلاد وزيادة تطوير الأعمال”.

وبنك الـABC (المؤسسة المصرفية العربية) هو مصرف عربي مقره البحرين. أسس المصرف في 17 يناير 1980 من طرف حكومات البحرين، أبوظبي وليبيا برأس مال بلغ مليار دولار. وفي ديسمبر 2010 استحوذ مصرف ليبيا المركزي على أسهم جهاز أبوظبي للاستثمار في المؤسسة والبالغة نسبتها 17.72%، مما رفع مساهمة مصرف ليبيا المركزي في المؤسسة إلى نسبة 59.37% من مجموع أسهم المؤسسة العربية المصرفية.

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