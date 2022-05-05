وليامز والمشري يستعرضان جهود إنجاح المسار الدستوري

استعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، الجهود المبذولة لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الخميس، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفق بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن اللقاء استعرض «جهود المجلس الأعلى لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق؛ تمهيدًا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، على أسس دستورية وقانونية سليمة».

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وفي 18 أبريل الماضي، اختتمت اجتماعات استمرت لستة أيام في القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والدولة، نوقش خلالها عدد من النقاط الخلافية حول المسار الدستوري.

وفيما قالت وليامز حينها إن المشاورات ستستأنف عقب عيد الفطر المبارك، يعقد مجلس النواب جلسة رسمية الإثنين المقبل في طبرق، لم يحدد جدولها بعد.