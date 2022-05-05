الترجمان: الدبيبة هدفه الأساسي السيطرة على موارد البلاد النفطية

ليبيا – قال رئيس مجموعة الوطني والمحلل السياسي خالد الترجمان إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لا يختلف كثيرًا عن المتواجدين على الساحة الليبيىة. مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو السيطرة على موارد البلاد النفطية.

الترجمان وخلال مشاركته في النشرة الإخبارية عبر شاشة قناة “الغد” ، أشار إلى أن أهالي دائرة الدبيبة في مصراتة انقلبوا عليه مؤخرًا وهتفوا ضده ووصفوه بأنه “وهمي”، موضحًا أن أهالي مصراتة طردوه من إحدى النوادي الرياضية وطلبوا منه عدم التواجد بينهم.

وأوضح الترجمان أن تمسك الدبيبة بالسلطة ليس له معنى أو تفسير، سوى أنه يحاول البقاء على كرسي رئاسة الوزراء أكبر فترة ممكنة للاستيلاء على أموال الليبيين.

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