الداخلية تعلن القبض على أحد الفارين من سجن مليتة – أخبار ليبيا 24 – أمن

أخبارليبيا24

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أنها تمكنت من القبض على أحد الفارين من مؤسسة الاصلاح والتأهيل مليتة.

وأضافت الوزارة أمس الأربعاء. أن عملية القبض على الهارب تمت بعد ورود معلومة لغرفة الاتصالات بمديرية أمن صبراتة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المعلومات مفادها وجود المدعو “و، م، م” داخل منزله بأحد ضواحي المدينة كونه.

وأوضحت أنه على الفور انتقل فريق التحري والقبض بدائرة المركز المختص. لعين المكان ليتم ضبطه وإحضاره واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكان مدير مكتب التوثيق والإعلام الأمني بجهاز الشرطة القضائية العميد أحمد أبوكراع أكد لـ”أخبارليبيا24″ إعادة 71 سجيناً فاراً من مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة.

وأضاف أبوكراع في وقت سابق. أن عملية ضبط السجناء تمت بعد عملية تمرد حدثت بالسجن مساء أمس الإثنين.

وأوضح أن 151 سجين تمكنوا من الفرار خلال التمرد المسلح الذي وقع بالمؤسسة. وتمت إعادة 71 سجنياً بالتعاون بين الشرطة القضائية وكل الأجهزة الأمنية.