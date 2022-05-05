وليامز والمشري يبحثان تطورات الوضع السياسي

بحثت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز رفقة رئيس مجلس الدولة خالد المشري، جهود كسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري، لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق، تمهيداً للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقاء الطرفين الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، ناقشا خلاله آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وسبل الوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، على أسس دستورية وقانونية سليمة، وفق بيان المجلس.

ويشارك مجلس الدولة في المشاورات المشتركة مع مجلس النواب في القاهرة، للتوافق على قاعدة دستورية لإنجاز الانتخابات المقبلة وتعديل القوانين الانتخابية.

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