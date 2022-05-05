اللجنة المركزية للانتخابات المحلية تُشيد بدور الصحافة في نجاح الاستحقاقات الانتخابية

طرابلس 05 مايو 2022 (وال)- أشادت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية؛ بدور الصحافة في نجاح الاستحقاقات الانتخابية المحلية معتبرة إياها شريكًا أساسيًا ورافدًا في تعزيز المشاركة الانتخابية وتوعية الناخب والمترشح.

جاء ذلك – في بيان – للجنة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يُوافق الثالث من مايو من كل عام.

وأكدت اللجنة مضيها في تنظيم اللقاءات الحوارية والفعاليات التدريبية للصحفيين، بهدف تعزيز التواصل وإيجاد أرضية مشتركة تسهم في نزاهة الانتخابات ومصداقيتها.

ورحّبت اللجنة بجميع المقترحات التي تدعم مجالات التوعية، وتحقق سهولة النفاذ إلى المعلومة الانتخابية من مصادرها الرسمية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال