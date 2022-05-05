المشري: ناقشتُ مع وليامز آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، اليوم الخميس، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز؛ لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وفي مستهل اللقاء، عبّرت وليامز، عن صادق التهاني والتبريكات للشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفقا لبيان مجلس الدولة.

وتم خلال اللقاء، استعراض جهود المجلس الأعلى، لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق؛ تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي، على أسس دستورية وقانونية سليمة، بحسب البيان الصادر عن المجلس.

وفي ذات السياق أقام المجلس بحضور رئيسه والنائب الثاني عمر بوشاح ومقرر المجلس سعيد كلا، وعدد من أعضاء المجلس، لقاء معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعبر الحضور خلال اللقاء عن صادق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة للشعب الليبي والمسلمين، داعين الله -العلي القدير- أن يعيدها على الشعب الليبي بموفور الصحة والسعادة وتحقيق الاستقرار.