عون: تابعتُ تطورات سوق النفط مع منظمة الأوبك

شارك محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز، عبر تقنية الفيديو في الاجتماع الثامن والعشرون لمنظمة أوبك ومن خارج الأوبك.

وقد تناول الاجتماع مراجعة التقرير عن وضع السوق العالمي للنفط وتطورات أسواق النفط.

ويلاحظ أنه سيكون فيه زيادة على الطلب للنفط خلال الربع الثاني من هذه السنة إلا أن توقعات نهاية السنة تورد احتمال وجود فائض عن الطلب، وفقا لبيان وزارة النفط.

كما تم الاتفاق علي الاستمرار في تعويض تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في أبريل 2020م بواقع 432000 برميل نفط خام يوميا خلال شهر يونيو القادم وللعلم فإن دولة ليبيا لازالت مستثناة من هذه التخفيضات.

فيما تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على عقد الاجتماع القادم يوم 2 يونيو 2020م .