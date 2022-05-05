الهدار: والحكومات المتتالية عجزت عن تزويد الداخلية الليبية بعتاد يضاهي ما بيد الخارجين على القانون

ليبيا – قال الكاتب الصحفي والباحث في الشؤون السياسية ناصر الهدر إن قطع الأسلحة الموجودة في يد الميليشيات تقدر بنحو 33 مليون قطعة سلاح، وهذا يتقاطع مع طموحات غربية لتقسيم ليبيا والاستيلاء على ثرواتها وخلق الفوضى حتى لا نصل إلى دولة مستقره.

الهدار وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” طالب بفتح ملف الاستخبارات الغربية في الأراضي الليبية وعملها في ليبيا الذي أدى إلى الفوضي العارمة في المناخ الليبي، مضيفًا:” لا اعتقد أن أي مواطن ليبي يرضى بما يحدث على الأرضي الليبية”.

وأشار إلى أن الميليشيات ليس لها ضوابط في العمل، والحكومات المتتالية فشلت في ضبط المليشيات، بل عجزت عن تزويد الداخلية الليبية بعتاد يضاهي ما بيد الخارجين على القانون والعصابات المنظمة والمبليشيات، وكلهم يعمل في نطاق استمرار الفوضى في ليبيا.

الهدار أوضح أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي وصفها بأنها “حكومة منتهية” لا تريد الاستقرار في ليبيا وتريد استمرار الفوضى مرتهنة بإرضاء الميلشيات، مع الأخذ بالاعتبار أن الأموال التي تصرف على الميليشيات تبني بها دول، والحكومة المنتهية الصلاحية تريد البقاء في السلطة مهما كلف ذلك ليبيا من خسائر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية