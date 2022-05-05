الصول: لا بديل عن طرابلس لممارسة مهام الحكومة الليبية

رأى عضو مجلس النواب علي الصول، أن عمل الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا من مدينة سرت “لا جدوى منه”، لافتاً إلى أن الاشتباكات والمناوشات التي تقع بين الحين والآخر في طرابلس وماحولها، تقف خلفها بعض الأطراف المستفيدة من الفساد والتهريب ونهب المال العام في المنطقة الغربية.

وأوضح الصول أنه رغم ذلك لا بديل إلا العمل من طرابلس، “خاصة أن من يعمل من العاصمة يملك القرار ويحصل على الدعم الدولي بالإضافة لوجود كافة المقرات الرئيسية، بما فيها المصرف المركزي ومقرات الآلة الإعلامية” – وفقاً لحديث له لوكالة سبوتنيك للأنباء.

وأضاف النائب أن التحركات الأخيرة قد تكون مدعومة من الخارج، خاصة أن بعض المساعي تهدف لإفشال مسار الاستقرار ونجاح التقارب الأخير الذي حدث بين الأطراف الليبية.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أبدى في وقت سابق حرص حكومته على ممارسة مهام عملها من طرابلس، “دون قطرة دم واحدة” -حسب وصفه- إلا أنه أعرب لاحقاً عن الاستعداد للعمل من أي مدينة ليبية وخاصةً مدينة سرت، مجدداً ذلك -الأربعاء- خلال حضوره حفل معايدة هناك، قائلاً إن المدينة عانت من حروب وويلات خلال السنوات الماضية ويمكن اختيارها لعمل الحكومة كونها “تقع وسط ليبيا وتربط شرق البلاد بغربها وجنوبها، وليس لها عداوة أو خلافات أو حساسيات مع مختلف المدن الليبية”.

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