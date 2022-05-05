المشري: ناقشتُ مع «ستيفاني» آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري”، اليوم الخميس، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني ويليامز”؛ لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وفي مستهل اللقاء، عبّرت ستيفاني، عن صادق التهاني والتبريكات للشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفقا لبيان مجلس الدولة.

وتم خلال اللقاء، استعراض جهود المجلس الأعلى، لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق؛ تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي، على أسس دستورية وقانونية سليمة، بحسب البيان الصادر عن المجلس.