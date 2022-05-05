وليامز تناقش مع السفير الإيطالي دعم «مسار دستوري- انتخابي قابل للتطبيق»

ناقشت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو دعم مسار دستوري- انتخابي قابل للتطبيق.

وقالت وليامز عبر حسابها على «تويتر» إنها التقت بوتشينو اليوم الخميس في طرابلس.

وأضافت أنها ناقشت مع السفير بوتشينو «الوضع الحالي في ليبيا وأهمية دعم مسار دستوري – انتخابي قابل للتطبيق من أجل تمكين إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن».

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وأكدت أنهما اتفقا على «ضرورة ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا لدعم العملية بقيادة ليبية مع الحفاظ على الهدوء على الأرض».

وفي وقت سابق اليوم التقت وليامز رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وناقشت المستجدات السياسية وكيفية إيجاد تسوية للوصول في أقرب الآجال للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.