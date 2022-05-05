ويليامز تؤكد مع بوتشينو ضرورة الوصول لمسار دستوري انتخابي

ناقشت المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو الوضع الحالي في ليبيا، وأهمية دعم مسار دستوري – انتخابي قابل للتطبيق، من أجل تمكين إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع ويليامز وبوتشينو في طرابلس، الخميس، حسب ما أفادت ويليامز بتغريدة على صفحتها الرسمية.

واتفق الطرفان على ضرورة ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا لدعم العملية التي تقودها ليبيا مع الحفاظ على الهدوء على الأرض، حسب ويليامز.

وسبق أن التقت ويليامز في وقت سابق من اليوم ذاته رئيس مجلس الدولة خالد المشري، لنقاش آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا وسبل الوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية.

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