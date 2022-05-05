الصور يفتح تحقيقًا بشأن الوقود المغشوش – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

أكدت مصادر متطابقة. أن النائب العام الصديق الصور قرر فتح تحقيق بشأن وقود البنزين المغشوش مع الشركات المختصة.

وأوضحت المصادر. أن التحقيق يأتي بعد تعرض سيارات عدد كبير من المواطنين لأعطال فنية طالت محركاتها بسبب وجود شوائب بالبنزين.

واشتكى الأيام الماضية عدد من المواطنين من أعطال في سياراتهم بعد أن تزودوا بالوقود من محطات الوقود في مدينة بنغازي.

وقامت دوريات غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي بالتفتيش على محطات تعبئة الوقود وأخذ عينات من مادة البنزين، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين بوجود مشكلة في مادة البنزين في بعض المحطات.

وقال الحرس البلدي نقلا عن رئيس غرفة العمليات المقدم منير قرقوري إن دوريات غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي قامت بأخذ عينات وإحالتها لمختبر شركة البريقة لتسويق النفط والغاز للتأكد من سلامة البنزين.

نفى، مسؤول مكتب الإعلام بشركة البريقة للمنطقة الشرقية والوسطى، عادل بن دردف، وجود وقود (بنزين) رديء داخل بنغازي.

وقال بن دردف، لـ”أخبارليبيا24″ إن من المستحيل أن يكون هناك وقودا سيئا داخل خزانات شركة البريقة.

وأكد، أن هناك خطوات يتم اتباعها قبل عمليات التفريغ من النواقل، وأنه لا يتم شراء أي شحنة إلا بعد التأكد من المستندات، وأبرزها شهادة الجودة.