حسني بي: يجب البحث عن سبب مشكلة وقود البنزين بدلًا من تبادل الاتهامات أو اللجوء لتبريرات واهية

ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي إنه يتابع منذ أسبوع الاتهامات المتبادلة بين شركة البريقة لتسويق النفط واتهامها بتوريد وقود ملوثة ورديئة وشركات ومحطات التوزيع الخاصة واتهامهم بغش المحروقات أو سوء التخزين إلى جانب شكاوي المواطنين بسبب توقف وتضرر سياراتهم بسبب البنزين، وادعاء المواطنين اختلاف لون البنزين، مرجعين رداءة البنزين وغشه إلى اختلاف اللون من محطة إلى أخرى.

بي أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية أن اختلاف لون البنزين أمر طبيعي؛ لأن اللون يختلف من مصفاة إلى أخرى، والقصد من اختلاف الألوان إمكانية تتبع المصدر والمنبع في حالة الثلوث، إذا ما حصل تسريب أثناء النقل البحري والبري، لذلك اللون لا علاقة له بالجودة.

وبين أن كل دولة لها مواصفات للثلوث وحدود جودة المحروقات، مع الأخذ بالاعتبار الحدود القصوى للحد من الانبعاث والثلوث البيئي.

وتابع بالقول: “إن أهم المكونات الملوثة الكبريت والرصاص، وأن أووروبا واليابان يضيفان للبنزين مادة الإيثانول (بنسبة 5% إلى 10%)، وذلك للتقليل من الثلوث”.

وواصل حديثه قائلًا: “للأسف في ليبيا لم نحدث المواصفات منذ عقود، وكل طرف يتهم الأخر، وذهب التفكير إلى المؤامرة على الليبيين، ولم يبحث أي طرف بالحوار عن حقيقة وأساس المشكلة ومسبباتها وكيفية وضع حلول اللازمة، حيث تم إرفاق خريطة للعالم توضح أنواع البنزين بكل دولة مع حدود مكونات الكبريت بها”.

وأردف: “أوروبا الغربية تستعمل أنواع بنزين منخفضة الانباعاث الكبريتي والمواد الملوثة الأخرى، والمواصفات الأوروبية صديقة للبيئة معروفة بمواصفات المحروقات Euro 2 و Euro 4 ( الأقل انبعاثًا)”، لافتًا إلى أن ليبيا تستورد البنزين العادي 95 أوكتان والمختلف عما وصلت إليه المواصفات الأوروبية (قليلة انبعاث التلوث البيئي)، حيث أن معدل الثلوث بالمحروقات الليبية 400-600 ppm، بينما الـ Euro4 لا تتعدى 10 ppm من الكبريت.

أما بخصوص السيارات التي تواجه مشاكل من البنزين بليبيا، فقال بي: “عند شراء السيارة من الوكيل بليبيا، عادةً المواصفات للسيارات المحركات المستوردة تكون تتماشى مع مواصفات المحروقات المتوفرة بليبيا، لذلك لا نجد مشاكل بالسيارات الجديدة المشتركة من الوكيل الليبي، ولكن عندما نستورد سيارات مستعملة من أوروبا واليابان وكوري،وتكون مواصفات المحركات مصممة لتلك الدول مكان البيع الأول، للأسف محركات السيارات المستعملة تواجه مشاكل مع الوقود بليبيا”.

حسني بي دعا إلى البحث عن سبب المشكلة بدلًا من تبادل الاتهامات أو اللجوء للتبريرات الواهية دون معرفة أساس الإشكال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية