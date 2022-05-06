دوجاريك: تعيين مبعوث أممي في ليبيا يمثل أولوية قصوى

قال المتحدث باسم الأمين للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن تعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة في ليبيا يمثل أولوية قصوى والأولوية الأخرى هي الأمل في توحيد الآراء حول مجلس الأمن للمساعدة في تنفيذ التفويض وتحسين حياة الشعب الليبي.

وأكد دوجاريك، في مؤتمر صحفي، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية، إن الأمم المتحدة تولي أهمية قصوى لتعيين مبعوث خاص جديد في ليبيا، وتأمل أن يكون موقف مجلس الأمن موحدا في هذا الشأن.

ولفت دوجاريك، إلى أنهم يأملون في موقف موحد من أعضاء مجلس الأمن لمساعدتهم في تنفيذ الولاية الخاصة لبعثة أونسميل وتحسين حياة الشعب الليبي.

يذكر أن مجلس الأمن اعتمد في وقت سابق قرار بريطانيا بتمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 3 أشهر، بينما لم يتمكن أعضاء المجلس من تسوية خلافاتهم بشأن تعيين مبعوث خاص جديد للبعثة الأممية.