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إنقاذ 20 مهاجرًا غير شرعي قبالة زوارة

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – زوارة

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية أن الزورق الزاوية تمكن من إنقاذ 20 مهاجرًا غير شرعي شمال غرب زوارة.

وأوضحت رئاسة أركان القوات البحرية أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب.

وأكدت أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق ( الزاوية) التابع لنقطة مصفاة الزاوية بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وأفادت الرئاسة أن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع جهوه في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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