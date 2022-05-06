إنقاذ 20 مهاجرًا غير شرعي قبالة زوارة

العنوان – زوارة
أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية أن الزورق الزاوية تمكن من إنقاذ 20 مهاجرًا غير شرعي شمال غرب زوارة.
وأوضحت رئاسة أركان القوات البحرية أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب.
وأكدت أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق ( الزاوية) التابع لنقطة مصفاة الزاوية بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وأفادت الرئاسة أن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع جهوه في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
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