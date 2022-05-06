علي الدبيبة ينتقد داعمي حكومة باشاغا

أخبار ليبيا 24 – خبر

يتواصل عمل آل الدبيبة في الدفاع عن حكم العائلة، وفي هذا الصدد انتقد عضو ملتقى الحوار السياسي علي الدبيبة. دعم بعض الأشخاص في منطقة زاوية المحجوب لرئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا.

وأكد الدبيبة في لقاء اجتماعي مع عدد من أهالي المنطقة بحضور رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة. أن من دعموا باشاغا لا يمثلون إلا أنفسهم.

وأضاف الدبيبة أنهم يكنون لأهل المنطقة كل الاحترام والتقدير وله أصدقاء كثر من المنطقة. معتبرا أن من يمثلون منطقة زاوية المحجوب هم من يدعمون آل الدبيبة.

وكان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قد التقي أمس الأربعاء بمجمع قاعات “واغادوغو” بمدينة سرت مشايخ وأعيان منطقة زاوية المحجوب.

وقال إن الحكومة قد تبدأ مباشرة مهامها الرسمية من سرت. مضيفًا أن حكومته ستمارس مهامها من مدينة سرت إذا كان هناك احتمال لوقوع قتال عند دخول العاصمة طرابلس.

وأوضح أن حكومته ترغب في ممارسة مهامها من العاصمة طرابلس دون سقوط قطرة دم واحدة. ولكن إن كان هناك احتمال لوقوع ذلك، فسوف تمارس مهامها من مدينة سرت.