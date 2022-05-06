العباني: الدبيبة يغتصب السلطة

قال د. محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، إن حكومة ما يسمى الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أبرز مثال على إغتصاب السلطة التنفيذية، فالبرغم من صدور قرار تعيين هذه الحكومة من جهة غير مختصة بتعيينها، الأمر الذي يُلحق البطلان بقرار التعيين، ومع حصول هذه الحكومة الباطلة على تفويض بممارسة سلطة التنفيذ من قبل البرلمان بمنحها الثقة، قد أُسدل الستار على البطلان، وباشرت الحكومة مهامها إستنادا على حصولها على ثقة البرلمان، وليس كما يذهب البعض كونها منتج عن خارطة طريق تفاهمات تونس وجنيف.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا أن سحب البرلمان الثقة من الحكومة، وفقًا للمبادئ الدستورية، ولأحكام المادة (194) من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم (04) لسنة 2014م، وتعد بذلك الحكومة مقالة، وتتحول إلى حكومة تسيير أعمال، وينتهي أجل حكومة تسيير الأعمال بتعيين حكومة جديدة، وهذا ما فعله البرلمان.

وتابع قائلًا أنه بقرار تعيين حكومة جديدة ومنحها الثقة، فإن تفويض الشعب لسلطته ينتقل إلى الحكومة الجديدة، وينتهي تفويض الحكومة السابقة (حكومة الدبيبة)، ولعدم جواز إزدواجية السلطة، فإن ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية تصبح مغتصبة للسلطة منذ تاريخ نقل التفويض للحكومة اللاحقة، وتكون قد إرتكبت جناية إغتصاب السلطة، وعلى النائب العام المسؤول على تحريك الدعوى العمومية سرعة التدخل لوقف إستمرار هذه الجريمة بإعتبارها جريمة مستمرة، وتنتج آثار جنائية متعاقبة.