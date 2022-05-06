25 ألف مسافر ليبي دخلوا تونس خلال أيام العيد

العنوان – رأس اجدير

أكد مدير معبر رأس اجدير الحدودي عميد سالم العكعاك أن عدد المسافرين من ليبيا إلى تونس خلال المعبر أيام العيد الثلاثة بلغ 25 ألف مسافر.

وأضاف العكعاك في تصريحات صحفية :”أجرينا استبانة من المسافرين بالمعبر، وكانت كل النتائج إيجابية؛ لأن الحركة تمر بسلاسة”.

وأوضح أن الاكتظاظ الذي حدث في المعبر هو فقط أمر طارئ؛ لأجل مناسبة العيد، ولا يحدث في الأيام العادية.

وذكرت مصادر مطلعة أن الازدحام بالنسبة للمترجلين، انخفض الأربعاء، داخل معبر رأس جدير.

وأشارت المصادر، إلى أن أكثر من 15 ألف مسافر دخلوا الى تونس فقط في ثاني يوم العيد، وحوالي 27 ألف مسافر من أول يوم العيد إلى اليوم الساعة 3 مساءً.