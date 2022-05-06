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ستيفاني لـ«السفير الإيطالي»: ندعم الانتخابات الليبية مع الحفاظ على الهدوء على الأرض

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية لدى ليبيا، الخميس، جوزيبي بوتشينو، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا.

وقالت سيتفاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” كان من دواعي سروري أن التقي اليوم في طرابلس، جوزيبي بوتشينو، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا.
وأضافت ستيفاني:” ناقشت أنا والسفير بوتشينو الوضع الحالي في ليبيا وأهمية دعم مسار دستوري/انتخابي قابل للتطبيق من أجل تمكين إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن”.
‏وتابعت:” كما اتفقنا على ضرورة ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا لدعم العملية بقيادة ليبية مع الحفاظ على الهدوء على الأرض”.

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صحيفة الساعة 24

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