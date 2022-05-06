ستيفاني لـ«السفير الإيطالي»: ندعم الانتخابات الليبية مع الحفاظ على الهدوء على الأرض

التقت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية لدى ليبيا، الخميس، جوزيبي بوتشينو، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا.

وقالت سيتفاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” كان من دواعي سروري أن التقي اليوم في طرابلس، جوزيبي بوتشينو، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا.

وأضافت ستيفاني:” ناقشت أنا والسفير بوتشينو الوضع الحالي في ليبيا وأهمية دعم مسار دستوري/انتخابي قابل للتطبيق من أجل تمكين إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن”.

‏وتابعت:” كما اتفقنا على ضرورة ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا لدعم العملية بقيادة ليبية مع الحفاظ على الهدوء على الأرض”.