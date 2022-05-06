حقل النافورة ينهي المرحلة الثانية من توصيل ولحام خط تصريف خزان الزيت الخام

العنوان – طرابلس

أعلنت إدارة حقل النافورة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط الانتهاء من المرحلة الثانية لتوصيل ولحام خط التصريف لخزان الزيت الخام بالمحطة رقم (3).

وأوضحت الإدارة أنه جرى فك وإزالة صمام التحكم القديم المتصل بالخزان، وتركيب تحويرة وصمام تحكم جديد وربطه بخط التصريف للخزان بواسطة خط أنابيب بطول نحو 120 مترا.

وأكدت أن إنجاز هذه المرحلة من العمل في الموعد المحدد تم بفضل تكاتف جهود مستخدمي وحدة صيانة الأنابيب ومنسقة العمليات.

وأشارت إدارة حقل النافورة النفطي إلى أنه سوف تبدأ بعد هذه المرحلة، المرحلة الثالثة والأخيرة من هذا العمل.