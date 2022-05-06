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الهنقاري: هل ينجح «الكبير» في خلق التوازن بين الحكومتين؟

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن اعتماد البرلمان لموازنة الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا ستضع الكرة في ملعب الصديق الكبير محافظ ليبيا المركزي للحفاظ على الاستقرار السياسي.

وقال الهنقاري عبر حسابه على “تويتر”:” من المتوقع أن يعتمد برلمان عقيله صالح المزانية المقترحة من حكومة باشاغا، فتعود الكرة من جديد إلى ملعب محافظ المركزي الصديق الكبير”.

وتابع:” هذا مثل ما حصل في الحكومات السابقة، ليبقي محافظ على الاستقلالية عن الانقسام السياسي “.

وتساءل الهنقاري قائلا:” سؤال هل ينجح الصديق الكبير في بقاء الاستقلالية والتوازن بين حكومتين؟”.

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صحيفة الساعة 24

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