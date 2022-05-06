بلحاج: ناقشت مشكلات نادي المدينة

قال عبد الحكيم بلحاج، آمير الجماعة الليبية المقاتلة، إنه استقبل عدد من أعضاء إدارة نادي المدينة وأعضاء بالجمعية العمومية بالنادي وجمهوره الوفي.

أضاف على فيسبوك قائلًا: “تحدثنا عن تاريخ النادي العريق، والقيمة التي يمثلها لسكان طرابلس، وناقشنا الصعوبات التي تواجه النادي والتي تتطلب تضافر الجهود للتعامل معها ودعم مشاركات النادي في كافة المسابقات الرياضية” وفق تعبيره.

واختتم قائلًا: “تعزيزاً للدور المهم للرياضة وكرة القدم خصوصاً من أجل توحيد الشباب الليبي وتنمية الروح الرياضية بين جمهور كرة القدم والرياضات الأخرى”.