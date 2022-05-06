ليبيا الان

اجتماع مرئي بين نورلاند والنايض بشأن تطورات الوضع في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال تكتل إحياء ليبيا، اليوم الجمعة، إن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا والمبعوث الخاص إليها، ريتشارد نورلاند، اجتمع مع المترشح الرئاسي الدكتور عارف النايض، وناقشا آخر المستجدات في ليبيا.

وقال التكتل، إن الاجتماع، جرى على المنصة المرئية، أمس الخميس، وقد ناقشا أهمية إدارة الإيرادات بنزاهة. وشفافية وعدالة، واستئناف إنتاج النفط بطريقة تخدم كل الليبيّين والاقتصاد العالمي.

وأضاف التكتل، كما أنهما بحثا أهمية تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل. ولفت تكتل إحياء ليبيا الذي يرأسه النايض، إلى أنهما اتّفقا على أهمية التداول الحر للأفكار وطرح الرؤى المتنافسة لمستقبل ليبيا. استعدادًا وتجهيزًا للانتخابات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك