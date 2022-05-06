بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 06 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 06 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع في درجات الحرارة هذا اليوم على مناطق شرق ليبيا ، بينما يكون الأجواء الطقس معتدل نسبياً على مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد على بعض المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شماليه غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل الممتد من زليتن إلى مصراتة مثيرة للأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(24-30)مْ ، و تصل على ابونجيم (37) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول تدريجيا على الساحل إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-37)مْ , مابين (25-29)مْ علي الجبل الأخضر وأقصي الساحل الشرقي , وتسجل انخفاض يوم الغد علي الخليج وبنغازي .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على غدامس.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34-37)مْ ولا تتجاوز (30)مْ على غدامس والحمادة وتسجل انخفاض يوم الغد على باقي المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34- 36)مْ ، وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين.