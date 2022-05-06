قشوط: القادة المسلمون من العرب هم سبب تكالب الأمم علينا

رأى سليم قشوط، القيادي بمليشيات بركان الغضب أن القادة المسلمين من العرب هم سبب تكالب الأمم علينا.

وقال قشوط في تغريدة عبر ” تويتر”: إن المسلمين غير ‎العرب يمثلون ما نسبته حوالى 85%”، مضيفا أن معظم القادة والعلماء من الذين خلدهم التاريخ باختراعاتهم وعلمهم وقيادتهم من غير العرب، ومازال هذا النمط مستمرا إلى يومنا هذا، وبعكس قادة المسلمين العرب في عصرنا هذا غلبتهم الدنيا وشهواتها بسببهم تكالبت علينا الأمم” وفق زعمه.

‏وشدد قشوط على ضرورة أن نفهم أن الإسلام ليس محتكرا على العرب، ولا العرب أوصياء على الإسلام تصديقا لقول رسول الله ” لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بتقوى”.