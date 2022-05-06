الارصاد: تقلبات جوية.. وانخفاض للحرارة وأمطار متفرقة على هذه المناطق غداً

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 06/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع في درجات الحرارة هذا اليوم على مناطق شرق ليبيا ، بينما تكون الأجواء معتدلة نسبياً على مناطق الشمال الغربي.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة القصوى على مناطق (الشمال الغربي –غدامس -الحمادة – الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي ) تتراوح مابين(24 – 30) مْ , ومابين ( 35 – 40 ) مْ على باقي المناطق.

ومن المتوقع بمشيئة الله أن تسجل درجات الحرارة انخفاض يوم الغد على الجنوب الغربي ومناطق الشمال الشرقي.

وتتكاثر السحب من مساء الغد على بعض مناطق الشمال الغربي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.