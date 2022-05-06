السفير الأمريكي نورلاند و المترشح الرئاسي النايض يجتمعان مرئيًّا

اجتمع، على المنصة المرئية، أمس الخميس، سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا والمبعوث الخاص إليها، السيد ريتشارد نورلاند، مع المترشّح الرئاسي أ.د. عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، وتناقشا عن آخر المستجدّات في ليبيا، وعن أهمّيّة إدارة الإيرادات بنزاهة وشفافية وعدالة، واستئناف إنتاج النفط بطريقة تخدم كلّ اللّيبيّين والاقتصاد العالمي، وأهمّية تحديد موعد الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة بشكل عاجل، كما اتّفقا على أهمّيّة التّداول الحرّ للأفكار وطرح الرّؤى المتنافسة لمستقبل ليبيا استعدادًا وتجهيزًا للانتخابات.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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