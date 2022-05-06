رياح نشطة مثيرة للأتربة في شرق ليبيا

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تشهد مناطق شرق ليبيا، اليوم الجمعة، تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع في درجات الحرارة، بينما تكون الأجواء معتدلة نسبيا على مناطق الشمال الغربي.

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال الغربي وغدامس والحمادة والجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، تتراوح ما بين (24 – 30) مئوية، وما بين (35 – 40) مئوية على باقي المناطق.

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة تسجل انخفاضا يوم الغد على الجنوب الغربي ومناطق الشمال الشرقي.

ولفتت إلى أن السحب تتكاثر من مساء الغد على بعض مناطق الشمال الغربي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.