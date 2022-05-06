“الأرصاد”: ارتفاع الحرارة شرقي ليبيا.. وأجواء معتدلة على الشمال الغربي

كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من الجمعة.

وأشارت “الأرصاد” إلى تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع في درجات الحرارة، الجمعة، على مناطق شرق ليبيا ، بينما يكون الأجواء الطقس معتدل نسبيًا على مناطق الشمال الغربي.

وفيما يلي بقية التفاصيل وفق ما أورده المركز الوطني للأرصاد:

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد على بعض المناطق مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل الممتد من زليتن إلى مصراتة مثيرة للأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق ما بين(24-30)مْ ، و تصل على ابونجيم (37) مْ وتسجل انخفاضًا السبت.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول تدريجيًا على الساحل إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30-37)مْ , وما بين (25-29)مْ علي الجبل الأخضر وأقصي الساحل الشرقي , وتسجل انخفاضًا السبت على الخليج وبنغازي .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر السبت على بعض المناطق.

الرياح: غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على غدامس.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(34-37)مْ ولا تتجاوز (30)مْ على غدامس والحمادة وتسجل انخفاضً السبت على باقي المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(34- 36)مْ ، وتسجل ارتفاعًا خلال السبت والأحد.

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