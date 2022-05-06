عون: استمرار استثناء ليبيا من تخفيضات النفط

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد إمحمد عون، عبر تقنية الفيديو في الاجتماع الثامن والعشرون لمنظمة أوبك ومن خارج الأوبك، لمراجعة التقرير عن وضع السوق العالمي للنفط وتطورات أسواق النفط.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أنه تم الاتفاق على الاستمرار في تعويض تخفيضات الانتاج المتفق عليها في ابريل 2020م بواقع 432000 برميل نفط خام يوميا خلال شهر يونيو القادم وللعلم فإن دولة ليبيا لازالت مستثناة من هذه التخفيضات. فيما تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على عقد الاجتماع القادم يوم 2 يونيو 2022م.