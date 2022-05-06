إيان مارتن: ليبيا تحتاج إلى مسؤولين جدد

قال الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأسبق إيان مارتن إن ليبيا تحتاج إلى مسؤولين جددًا، مضيفا بأن الانتخابات المدعومة دوليًا بشكل موحد يمكن أن تعيد التفاؤل لدى الليبيين بعد سقوط نظام القذافي.

وأشار مارتن، في حديث نقله موقع “عرب نيوز”، إلى أن الحاجة للانتخابات في ليبيا ملحة وهو ما يلاحظ من خلال الإقبال الواسع من قبل المواطنين على التسجيل، لافتًا إلى أن السكان يبحثون عن التغيير.

وألقى مارتن باللائمة على نهج المجتمع الدولي المفكك في فشل الانتخابات في ليبيا رغم الرغبة الداخلية الجامحة، حاثًا الأطراف الخارجية الفاعلة على العمل معًا، ووضع خطط لدعم الانتخابات المعلقة بطريقة موحدة من أجل معالجة الاضطرابات التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عقد من الزمن.

ورأى مارتن أن الاستقرار في ليبيا لا يعني الاعتراف بشرعية الفائز ولكن يعني إشراك الجميع، معتبرًا أن إطار العمل في عام 2012 نجح في انتخاب حكومة لكنه فشل في معالجة القضية الأمنية الملحة، بسبب أنها كانت تفتقر للسلطة المطلوبة، وأيضًا بسبب اختلاف وجهات نظر الجهات الدولية الفاعلة.

واختتم مارتن حديثة بالقول إن الأمن يظل مصدر قلق في ليبيا، ولذلك فإن نجاح أي حكومة جديدة؛ سيعتمد على قدرتها على إشراك المجتمع الدولي في التعامل معها.

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