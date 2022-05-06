النايض يهنّئ مبعوث ماكرون ويحثّ على إجراء انتخابات ليبيّة عاجلة

التقى رئيس تكتل إحياء ليبيا ، الدكتور عارف النايض ، اليوم مرئيًّا بالمستشار الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومبعوثه إلى ليبيا ، بول سولير. وأعرب النايض عن تهنئته بالفوز الانتخابي للرئيس ماكرون وفريقه. كما شكر الرئيس ماكرون وفريقه على التزامهم المستمر والثابت بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانيّة اللّيبيّة، وحثّ على إجرائها عاجلا.

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