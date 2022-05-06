النويري: ناقشتُ مع وليامز سبل إيجاد تسوية لإنجاز الانتخابات

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، الخميس، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.
النويري، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: ”التقينا اليوم بمقر إقامتنا بطرابلس مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز”.
وأضاف النويري:” جرى النقاش حول آخر المستجدات السياسية والمحافظة على الاستقرار وكيفية الدفع بها لإيجاد تسوية توصلنا في أقرب الآجال للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ودور مجلس النوّاب المهم بشأنها.
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