الترجمان: الدبيبة يحاول البقاء في السلطة للاستيلاء على أموال الليبيين

قال المحلل السياسي خالد الترجمان إن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لا يختلف كثيرًا عن المتواجدين على الساحة الليبيىة، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو السيطرة على موارد البلاد النفطية.

وأشار الترجمان خلال مشاركته في مداخلة عبر شاشة قناة “الغد”، إلى أن أهالي دائرة الدبيبة في مصراتة انقلبوا عليه مؤخرًا وهتفوا ضده ووصفوه بأنه “وهمي”، موضحًا أن أهالي مصراتة طردوه من إحدى النوادي الرياضية وطلبوا منه عدم التواجد بينهم.

وأوضح الترجمان أن تمسك الدبيبة بالسلطة ليس له معنى أو تفسير، سوى أنه يحاول البقاء على كرسي رئاسة الوزراء أكبر فترة ممكنة للاستيلاء على أموال الليبيين.