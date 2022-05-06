مقيدة اليدين.. العثور على جثة مجهولة الهوية في مكب للقمامة بغريان

أعلن قسم البحث الجنائي بمدينة غريان العثور على جثة مجهولة الهوية مقيدة اليدين ملقاة بمكب القمامة في منطقة أبو رشادة، بعد بلاغ تقدم به أحد المواطنين للقسم، الذي توجه إلى عين المكان.

وأضاف القسم أنه تم نقل الجثة وإخطار النيابة العامة بذلك، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الأولية بشأن الواقعة، دون معرفة هوية الجثة.

ودعا قسم البحث الجنائي كل من يتعرف على هوية الجثة التي نشر صورًا لها، إلى المساعدة في ذلك، عبر المسارعة في إبلاغه.

جديرٌ بالذكر أن ظاهرة القتل خارج نطاق القانون انتشرت بشكل كبير في ليبيا في ظل الفوضى وغياب الأمن وانتشار السلاح خارج سيطرة الدولة.

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