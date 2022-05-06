وليامز للسفير الإيطالي: ندعم الانتخابات الليبية مع الحفاظ على الهدوء على الأرض

التقت المستشارة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، الخميس، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، .

وليامز، وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت: ”كان من دواعي سروري أن التقي اليوم في طرابلس، جوزيبي بوتشينو، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا”.

وأضافت: ”ناقشت أنا والسفير بوتشينو الوضع الحالي في ليبيا وأهمية دعم مسار دستوري/انتخابي قابل للتطبيق من أجل تمكين إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن”.

‏وتابعت: ”كما اتفقنا على ضرورة ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا لدعم العملية بقيادة ليبية مع الحفاظ على الهدوء على الأرض”.