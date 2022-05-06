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النايض: ناقشت مع السفير الأمريكي استئناف إنتاج النفط بطريقة تخدم كل الليبيين

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اجتمع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا والمبعوث الخاص إليها، ريتشارد نورلاند، مع المترشّح الرئاسي عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا.

وقال النايض عبر “تويتر” إن الاجتماع الذي جرى أمس الخميس عبر الإنترنت، شهد التناقش حول آخر المستجدّات في ليبيا، وعن أهمّيّة إدارة الإيرادات بنزاهة وشفافية وعدالة، واستئناف إنتاج النفط بطريقة تخدم كلّ اللّيبيّين والاقتصاد العالمي، وأهمّية تحديد موعد الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة بشكل عاجل.

واتّفق النايض ونورلاند على أهمّيّة التّداول الحرّ للأفكار وطرح الرّؤى المتنافسة لمستقبل ليبيا استعدادًا وتجهيزًا للانتخابات.

 

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صحيفة الساعة 24

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