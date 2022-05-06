المشري يستعرض مع وليامز جهود إنجاح المسار الدستوري – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

استعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، الجهود المبذولة لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق.

جاء ذلك خلال لقاء بينهما، الخميس، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وأفاد البيان بأن اللقاء استعرض جهود المجلس الأعلى لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري.. لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق.. تمهيدًا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، على أسس دستورية وقانونية سليمة.

من جانبها قالت وليامز في تغريدة لها، أنها أطلعت المشري على نتائج زيارتها إلى مختلف العواصم الأوروبية الأسبوع الماضي لمناقشة الأحداث الجارية في ليبيا.