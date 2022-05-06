الهنقاري: هل ينجح الكبير في خلق التوازن بين الحكومتين؟

اعتبر محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، محمد الهنقاري، أن اعتماد البرلمان لموازنة الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا ستضع الكرة في ملعب محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير للحفاظ على الاستقرار السياسي.

الهنقاري، وعبر حسابه على “تويتر”، قال: ”من المتوقع أن يعتمد برلمان عقيله صالح الميزانية المقترحة من حكومة باشاغا، فتعود الكرة من جديد إلى ملعب محافظ المركزي الصديق الكبير”.

وتابع: ”هذا مثل ما حصل في الحكومات السابقة، ليبقي محافظ على الاستقلالية عن الانقسام السياسي “.

وتساءل قائلا: ”سؤال هل ينجح الصديق الكبير في بقاء الاستقلالية والتوازن بين حكومتين؟”.