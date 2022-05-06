باشاغا يثمن الدور الأمريكي والبريطاني خلال عملية البنيان المرصوص

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اعتبر، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، أن “عملية البنيان المرصوص” تُعد نموذجا وطنيا هاما للوحدة الوطنية في مواجهة قوى الشر الإرهابية.

جاء ذلك بالتزامن في الذكرى السنوية لانطلاق “عملية البنيان المرصوص” ضد داعش في سرت، في الخامس من مايو 2016.

وهذه العملية أطلقها المجلس الرئاسي الأسبق لحكومة الوفاق وبدعم جوي لقوات “الأفريكوم” الأمريكية.

وعلى تويتر كتب باشاغا: “عملية البنيان المرصوص نموذجا وطنيا هاما للوحدة الوطنية في مواجهة قوى الشر الإرهابية. دماء الليبيين جميعا روت ثرى مدينة سرت لتحريرها من الإرهاب وسَرَتْ في عروق الوطن روح السلام بفضل تضحيات رجال البنيان الأبطال”.

وأضاف، “متى تنازعنا يتسلل الإرهاب فيما بيننا وتُسلب سيادة دولتنا. وحدة الليبيين هي السلاح الأقوى لمواجهة الإرهاب والمتطرفين، وبوحدتنا نكتسب عزتنا وكرامتنا”.

وقال: “أتوجه بأسمى آيات الإجلال والإكبار للجرحى الأبطال الذين لم ينالوا حقهم من الوفاء والتقدير”.

وأعرب عن تقديره لجهود الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال العملية.

وقال باشاغا: “لا يفوتني أن أسجل تقديري للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، لما قدموه من دعم متميز لعملية البنيان المرصوص”.